США погрожують санкціями країнам, які дозволять російським банкам створювати філії ‒ FT

Ці заходи є останніми у серії змін правил, покликаних перешкодити російському імпорту чутливих військових товарів.

США попереджають країни, які торгують з росією, що їм загрожують вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам створювати місцеві відділення для фінансування постачання товарів військовій машині путіна.

Про це пише Financial Times.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо розповів FT, що тепер Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволили російським банкам відкривати філії у своїй юрисдикції, щоб уникнути західних санкцій ‒ навіть якщо сам банк не перебуває під санкціями.

Цей крок спрямований на те, щоб закрити шляхи, які росія використовувала для обходу санкцій, зокрема шукаючи альтернативні способи для оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї для її вторгнення в Україну.

"Ми будемо переслідувати філії, яку вони створюватимуть, а також інші організації та компанії у цій юрисдикції, які працюють з ними", ‒ сказав Адеємо.