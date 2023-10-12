США покарали порушників межі цін на нафту з росії

Під американські санкції потрапили компанії Lumber Marine SA з ОАЕ та турецька Ice Pearl Navigation Corp.

Мінфін США вніс у санкційні списки юрособи і судна за порушення верхньої межі ціни на продаж російської нафти у 60 доларів.



Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Так, під санкції за перевезення російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель потрапили турецька судноплавна компанія Ice Pearl Navigation та Lumber Marine SA (ОАЕ), а також на танкери SCF Primorye під прапором Ліберії і Yasa Golden Bosphorus (Маршаллові острови). За даними США, ці судна возили нафту, що торгувалася по 75 і 80 доларів за барель.

І SCF Primorye, і Yasa Golden Bosphorus використовували під час перевезення російської нафти послуги компаній з реєстрацією у США.



"Ці кроки підкреслюють зобов’язання Мінфіну США разом з міжнародними партнерами відповідально зменшувати нафтові прибутки влади рф і цим стримувати російську воєнну машину. Мінфін і коаліція продовжать пильно стежити за дотриманням ліміту ціни компаніями-перевізниками і суднами, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, якщо вони користуються послугами компаній з країн-учасниць коаліції", – наголосили у Мінфіні США.