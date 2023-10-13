США показали членам ООН збиті в Україні іранські безпілотники

Іран заперечує звинувачення Заходу в тому, що він постачає росії велику кількість безпілотників.

13 жовтня американські військові офіційні особи показали державам-членам ООН збиті в Україні безпілотники, які, за їх словами, є іранськими, що, на думку Пентагону, свідчить про зростання зв’язків між Іраном і росією.

Про це пише The Telegraph.

Місія США при ООН повідомила, що представники понад 40 країн були присутні на заході, де представники Розвідувального управління оборони (DIA) заявили, що серед уламків були частини іранських безпілотників Shahed 101, Shahed 131 і Shahed 136, знайдених в Україні.

"Це не копії. Це справжня річ. Це зброя війни, яку Іран передав зловмисникам. Іранські офіційні особи не приховували своїх амбіцій розширити продаж цих ударних безпілотників. А зараз вони – в руках росіян і використовуються проти мирного населення в Європі”, – сказала пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.