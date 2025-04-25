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США показали Україні та росії фінішну пряму до миру – Рубіо

25 квітня 2025, 08:07
США показали Україні та росії фінішну пряму до миру – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар закликав бути вдячними Дональду Трампу за його миротворчість.
Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Норвегії в Овальному кабінеті присутнього держсекретаря Марко Рубіо попросили прокоментувати ситуацію щодо урегулювання війни в Україні.
 
Про це сказав очільник американської дипломатії.
 
Він заявив, що США "показали Україні та росії шлях до миру і як має виглядати фінішна пряма".
 
Рубіо стверджує, що "цю війну можна закінчити, і обидві сторони мають з цим погодитися, нам потрібно, щоб вони сказали "так". Він також позитивно охарактеризував "зустрічі, які відбулися напередодні, і які мають відбутися на вихідних".
 
На запитання щодо масованого обстрілу росіянами Києва та Харкова держсекретар відповів, що це "нагадування, чому цю війну треба закінчити" і закликав "дякувати президенту Трампу за те, що він миротворець і намагається покласти край смерті і руйнуванням". 
СШАвійна в Україніросія окупанти

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