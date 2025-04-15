США показали, як виглядатиме новий винищувач F-47

В майбутньому новий літак повинен замінити F-22 Raptor п’ятого покоління

Повітряні сили США оприлюднили новий ролик, в якому, можливо, продемонстрували вигляд перспективного винищувача шостого покоління F-47.

Про це повідомляє Army Recognition.

Американські військові не представили жодних пояснень. Сам літак можна бачити лише протягом кількох секунд, однак цього вистачило, щоб зробити певні висновки.

Як видно, літак суттєво відрізняється від більш ранніх зображень, на яких можна було побачити лише передню частину F-47. Винищувач не має переднього горизонтального оперення, яке можна бачити, наприклад, на російському Су-30СМ.

Літак на відео має широкий і плоский фюзеляж. Він оснащений двома двигунами невідомого типу. Повітрозабірники F-47 (якщо це дійсно він) дуже нечіткі, що додає таємничості, яка оточує конфігурацію винищувача.