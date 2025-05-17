США пом’якшують санкції проти Туреччини за куплені у росіян С-400

США почали послаблювати санкції проти Туреччини, пов’язані з придбанням російських комплексів С-400.

"Можна легко сказати, що в CAATSA відбувається пом'якшення", - заявив Ердоган.

Зауважимо, що CAATSA - це скорочення від Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, це закон США про протидію противникам Америки шляхом санкцій. Загалом, закон було ухвалено у 2017 році й він передбачає введення санкцій проти країн, які ведуть оборонне або енергетичне співробітництво з росією, Іраном або Північною Кореєю.

А ще у 2020 році Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти Управління оборонної промисловості Туреччини через закупівлі систем С-400 у росії.

"Ми обговорили та поговорили про ці питання з президентом США Дональдом Трампом та новопризначеним послом США в Туреччині Томом Барраком. Я думаю, що ми пройдемо процес CAATSA набагато швидше", - наголосив він.

Президент Туреччини підкреслив, що, на його думку, Туреччина та США, як два великі союзники та члени НАТО не повинні мати жодних обмежень чи перешкод у сфері оборони.

"У цьому відношенні прийняте рішення є дуже правильним. Наше найбільше очікування - усунення всіх перешкод, які суперечать духу нашого стратегічного партнерства. Кожен позитивний крок, зроблений у цьому напрямку, є цінним для нас. Я також вірю, що попереду буде ще більше", - зазначив Ердоган.

Він також висловив сподівання, що з приходом до влади його друга Трампа вони досягли більш відкритого, конструктивного та щирого спілкування з цих питань.

"У нас спільні інтереси зі Сполученими Штатами, від оборонної промисловості до економічних відносин, від регіональної безпеки до глобальних питань. Ми продовжимо нашу співпрацю, як завжди, на основі взаємної поваги та розуміння. Партнерство між Туреччиною та США має життєво важливе значення для встановлення стабільності в нашому регіоні та світі", - підсумував він.

Та зазначив, що у цьому плані Туреччина прагне створити основу для конструктивного та орієнтованого на результат діалогу.