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США пообіцяли захистити Ізраїль у разі ескалації на Близькому Сході

31 липня 2024, 13:53
США пообіцяли захистити Ізраїль у разі ескалації на Близькому Сході
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Водночас Сполучені Штати сподіваються на деескалацію напруженості.
Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що ескалація війни на Близькому Сході є неминучою. Він запевнив, що Сполучені Штати прагнуть охолодити зростаючу регіональну напруженість, але залишаються непохитними у своєму захисті Ізраїлю у разі нападу.
 
Про це пише Reuters. 
 
Зауваження Остіна прозвучали після того, як у вівторок Ізраїль заявив про вбивство одного із лідерів Хезболли, який, за даними Ізраїлю, стояв за смертоносним ударом на Голанських висотах. Також йдеться про вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ганії в Ірані в середу.
 
"Я не вважаю, що війна є неминучою. Я стверджую це. Я думаю, що завжди є простір і можливості для дипломатії", - сказав Остін журналістам під час візиту на Філіппіни.
 
Те, що ми бачили вздовж кордону, північного кордону, з Ізраїлем протягом тривалого часу, викликало наше занепокоєння. Знову ж таки, ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що це не переросте в більш масштабний конфлікт у всьому регіоні”, - додав Остін.
 
Відповідаючи на запитання, яку допомогу нададуть Сполучені Штати, якщо на Близькому Сході спалахне ширший конфлікт, Остін сказав, що Вашингтон продовжить допомагати захищати Ізраїль, якщо на нього нападуть, але пріоритетом буде деескалація напруженості.
 
Ми, звичайно, допоможемо захищати Ізраїль. Ви бачили, як ми робили це у квітні. Ви можете очікувати, що ми зробимо це знову. Ми не хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми наполегливо працюватимемо, щоб переконатися, що ми робимо щось, щоб допомогти знизити температуру та вирішувати проблеми через дипломатичні зустрічі”, - сказав він.
СШАІзраїльвійна в Україніросія окупанти

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