США попередили Китай про намір оновити експортні обмеження – Reuters

Оновлення експортних обмежень США очікується у жовтні.

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня, що є політичним рішенням, спрямованим на стабілізацію відносин між двома країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі США, яке здійснює нагляд за експортним контролем, працює над оновленням експортних обмежень, вперше запроваджених минулого року. За словами інших джерел, оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виробництва мікросхем відповідно до нових правил Японії та Нідерландів, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях на чіпи штучного інтелекту.

"КНР очікує оновлення приблизно до річниці, виходячи з розмов з представниками адміністрації", - сказав американський чиновник.

Американські чиновники надали цю інформацію китайським колегам протягом останніх тижнів, що є частиною ширшої спроби адміністрації Байдена стабілізувати відносини з Пекіном. Таке інформування відбувається після того, як рішення США збити китайську шпигунську повітряну кулю призвело до різкої ескалації напруженості в лютому.

Обмеження, оприлюднені в жовтні минулого року, мали на меті запобігти використанню американських технологій для посилення китайської армії, перекривши їй доступ до передових мікросхем штучного інтелекту та обмеживши її можливості імпортувати найсучасніші інструменти для виробництва чіпів зі Сполучених Штатів.

"Китай рішуче виступає проти надмірного розширення концепції національної безпеки США і зловживання заходами експортного контролю з метою безглуздого обмеження китайських підприємств", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також попередила китайських чиновників у липні про обмеження на американські інвестиції в Китай, які були оприлюднені в серпні.

Адміністрація Байдена сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді, і це також вплинуло на терміни оприлюднення майбутніх експортних правил.

За словами джерел, чиновники намагалися уникнути їх публікації безпосередньо напередодні саміту, що, на їхню думку, могло б поставити під загрозу участь Сі. Будь-які правила, які не будуть готові до публікації на початку жовтня, швидше за все, будуть відкладені до завершення саміту, щоб уникнути протистояння з Китаєм.

"Адміністрація зупинилася на річниці або близько до неї з низки причин, в тому числі для того, щоб встановити чітку послідовність", - сказав чиновник.

Але, додав він, технічна робота ще не завершена.

"На даний момент остаточних планів немає", - заявив чиновник.