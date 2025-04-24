США попередили про конфлікт Індії з Пакистаном – NYT

Експерти зазначають, що різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня

Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану ризикує обернутися новим збройним конфліктом.

Про це повідомляє The New York Times.

Експерти зазначають, що різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня. Тоді стало відомо про збройний напад на туристів та мирних громадян в індійському регіоні Джамму та Кашмір.

"Індійська ескалація вже розпочалася вчора ввечері, і вона матиме більший масштаб, ніж у лютому 2019 року", – йдеться у статті.