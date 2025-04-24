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США попередили про конфлікт Індії з Пакистаном – NYT

24 квітня 2025, 15:55
США попередили про конфлікт Індії з Пакистаном – NYT
Фото: з вільного доступу
Експерти зазначають, що різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня

Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану ризикує обернутися новим збройним конфліктом.

Про це повідомляє The New York Times.

Експерти зазначають, що різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня. Тоді стало відомо про збройний напад на туристів та мирних громадян в індійському регіоні Джамму та Кашмір.
 
"Індійська ескалація вже розпочалася вчора ввечері, і вона матиме більший масштаб, ніж у лютому 2019 року", – йдеться у статті.
 
Відповідальність за напад 22 квітня взяв "Фронт опору", який зайшов на союзну територію з Пакистану. Аналітик Сайєд Мухаммед Алі зазначив, що влада Індії використовуватиме загрозу конфлікту як привід для розвитку відносин зі США, а також як спосіб домовитися про відмову вводити мита проти країни.
 
Нагадаємо, внаслідок розстрілу на півночі Індії загинули щонайменше 27 туристів, повідомляли місцеві ЗМІ з посиланням на джерела у силових структурах та Міноборони країни. Близько 20 людей було поранено. Офіційні дані про загиблих та постраждалих на той момент не опублікували.

 

ІндіяПакистанядерні загрози

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