США попередили Румунію про наслідки відмови від прозахідного курсу

За словами Міллера, будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки

Сполучені Штати Америки уважно стежать за виборами в Румунії, але не втручаються у процес. Водночас США висловили стурбованість можливими змінами політичного курсу країни.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Як відомо, до другого туру президентських виборів у Румунії вийшов, зокрема, антизахідний кандидат Калін Джорджеску після сенсаційної перемоги у першому турі. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав путіна "людиною, яка любить свою країну".

Речник також висловив стурбованість звітом Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) про участь росії у зловмисній кіберактивності, покликаній вплинути на виборчий процес.