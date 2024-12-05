США попередили Румунію про наслідки відмови від прозахідного курсу
05 грудня 2024, 10:49
Фото: zn.ua
За словами Міллера, будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки
Сполучені Штати Америки уважно стежать за виборами в Румунії, але не втручаються у процес. Водночас США висловили стурбованість можливими змінами політичного курсу країни.
Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.
Як відомо, до другого туру президентських виборів у Румунії вийшов, зокрема, антизахідний кандидат Калін Джорджеску після сенсаційної перемоги у першому турі. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав путіна "людиною, яка любить свою країну".
Речник також висловив стурбованість звітом Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) про участь росії у зловмисній кіберактивності, покликаній вплинути на виборчий процес.
Як наголосив Міллер, важко зароблений прогрес Румунії, яка закріпилася в трансатлантичній спільноті, "не може бути повернутий назад іноземними акторами, які намагаються відвернути зовнішню політику Румунії від її західних альянсів".
"Будь-яка така зміна матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією у сфері безпеки, а рішення про обмеження іноземних інвестицій відштовхне американські компанії від подальшого інвестування в Румунію", – йдеться у заяві.
Посадовець додав, що завдяки тривалому партнерству між США та Румунією був досягнутий значний прогрес у двосторонній оборонній співпраці та економічному партнерстві, а також зроблені кроки до безвізового режиму.