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США попереджали Київ про загрозу припинення допомоги через українську корупцію – CNN

03 жовтня 2023, 19:23
США попереджали Київ про загрозу припинення допомоги через українську корупцію – CNN
CNN також вдалось дізнатись про направлену влітку Державним департаментом США дипломатичну ноту-демарш.

Сполучені Штати ще улітку надсилали українській владі дипломатичну ноту, у якій закликали докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, інакше фінансова підтримка опиниться під загрозою.

Про це американському телеканалу CNN  стало відомо від кількох посадовців.

Співрозмовники зазначили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції.

"Послання для українців завжди полягало в тому, що якщо якісь із цих коштів будуть привласнені, це поставить під загрозу всю допомогу США країні", – сказав телеканалу один із американських посадовців.

CNN також вдалось дізнатись про направлену влітку Державним департаментом США дипломатичну ноту-демарш. У ній йдеться про те, що Вашингтон очікує від України подальших зусиль у боротьбі з корупцією та фінансової прозорості для продовження прямої бюджетної підтримки. Демарш також містив необхідність для України здійснити критичні реформи в межах програми Міжнародного валютного фонду, зокрема ті, що стосуються боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

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