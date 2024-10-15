США попереджають Іран припинити змови проти Трампа – Reuters

Штати надіслали повідомлення на найвищі рівні іранського уряду з попередженням Тегерану.

США закликали уряд Ірану припинити всі змови проти кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа, заявивши, що Вашингтон розглядатиме будь-який замах на життя колишнього американського президента як акт війни.

Про це повідомляє Reuters.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що чинний президент США Джо Байден регулярно отримує інформацію про загрози й доручив своїй команді “розібратися з іранськими змовами проти американців”.

За вказівкою Байдена, високопосадовці Штатів надіслали повідомлення на найвищі рівні іранського уряду з попередженням Тегерану припинити всі змови проти Трампа та колишніх американських чиновників.

Іран, тим часом, заперечує втручання у справи США, і, своєю чергою, заявляє, що Вашингтон втручається в його справи протягом десятиліть.

Білий дім заявив, що США роками уважно відстежували іранські погрози на адресу Трампа і попередив про “серйозні наслідки”, якщо Тегеран здійснить напад на будь-якого громадянина Штатів.

"Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і рішуче засуджуємо Іран за ці зухвалі погрози. Якщо Іран нападе на будь-якого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто раніше служив, Іран зіштовхнеться з серйозними наслідками", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, додавши, що відповідні відомства безперервно й оперативно надають службі безпеки колишнього президента інформацію про загрози.

Раніше повідомлялося, що представники американської розвідки проінформували Трампа про ймовірну загрозу вбивства з боку Ірану. У липні американські чиновники з офісу директора Національної розвідки США, ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки також попереджали, що Іран розпочав кампанію впливу, покликану підірвати кандидатуру Трампа.