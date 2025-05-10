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ПОЛІТИКА

США попереджають про можливий авіаудар по Україні найближчими днями

10 травня 2025, 08:39
США попереджають про можливий авіаудар по Україні найближчими днями
Wikipedia
Удар очікується найближчими днями.

Посольство США попереджає про можливий авіаудар по Україні найближчими днями.

Повідомлення розміщено на офіційному сайті дипломатичної місії.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про можливий масштабний авіаудар, який може бути завдано в будь-який момент протягом найближчих кількох днів. Посольство, як і завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно пройти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги", - ідеться в попередженні.

Трамп закликав очільника кремля владіміра путіна та президента Володимира Зеленського зупинити війну на тлі попередження від американського посольства.

"Закінчуйте цю війну. Ми втрачаємо 5 тисяч солдатів на тиждень – російських, українських, і, до речі, не лише солдатів. Я кажу: припиніть цю дурну війну. Ось моє послання для обох сторін", – заявив він.

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