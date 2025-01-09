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США попереджають, що КНДР вчиться на війни з росією проти України

09 січня 2025, 08:11
США попереджають, що КНДР вчиться на війни з росією проти України
Фото: apnews.com
Дипломатичні і військові зв’язки з москвою роблять Пхеньян "більш здатним до ведення війни.

Північнокорейські війська отримують бойовий досвід під час війни рф проти України і таким чином Пхеньян стає більш підготовленим до можливої військової кампанії проти своїх країн-сусідів.

Про це пише британська газета The Guardian.

"Більше 12 тисяч військовослужбовців КНДР перебувають в росії, і минулого місяця північнокорейські солдати долучилися до боїв у Курській області проти Сил оборони України", - заявила заступниця посла США Дороті Камілла Ші назасіданні Ради безпеки ООН.

За словами її, війська Північної Кореї під час таких бойових дій опановують техніку та обладнання ЗС рф в умовах теперішньої повномасштабної війни.

Заступниця посла додала, що наразі  Північна Корея "отримає значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду, що робить її більш здатною вести війну проти своїх сусідів".

Представниця США в ООН також вважає, що Північна Корея, своєю чергою, ймовірно захоче "використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі".

На сьогодні відомо, що росії вже було відправлено близько 12 тисяч солдатів КНДР, які Пхеньян перекинув для допомоги москві у війні проти України і частину північнокорейських військових після тренування направили в Курську область, щоб брати участь у складі російської армії у боях проти України.

 
війна в УкраїніКНДР

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