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США попереджають, що Китай надає геопросторову розвідку росії – Bloomberg

06 квітня 2024, 19:54
США попереджають, що Китай надає геопросторову розвідку росії – Bloomberg
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Блінкен поінформував європейських союзників про масштаби китайської підтримки рф.

Також Китай заявив про збільшення допомоги у війні росії проти України, пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела. 

США попереджають союзників про те, що Пекін посилив свою підтримку москві,  включаючи з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти росії у війні проти України. 

Через ознаки продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав росії супутникові зображення для військових цілей і мікроелектроніку, а також верстати для виробництва танків. 

Крім того, підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці. 

"Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс з кремлем в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали "безмежною" дружбою напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - пише видання. 

Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. При цьому сусід росії став постачальником усього - від одягу до автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас ри збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю.

"Підтримка Китаєм рф поглибилася в останні місяці. ... Ці занепокоєння виникають, оскільки Україна стикається з критичною нестачею артилерії, а її союзники невпинно намагаються допомогти Києву. Тим часом Росія змогла збільшити своє внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпорт ключових компонентів через мережу третіх країн і отримує снаряди та іншу зброю від таких країн, як Північна Корея та Іран. Адміністрація Байдена попереджала Пекін не надавати росії зброю, і наразі немає жодних ознак цього", - пишуть журналісти.

 
РосіяКитайпідтримка

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