США попереджають, що Китай надає геопросторову розвідку росії – Bloomberg

Блінкен поінформував європейських союзників про масштаби китайської підтримки рф.

Також Китай заявив про збільшення допомоги у війні росії проти України, пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

США попереджають союзників про те, що Пекін посилив свою підтримку москві, включаючи з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти росії у війні проти України.

Через ознаки продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав росії супутникові зображення для військових цілей і мікроелектроніку, а також верстати для виробництва танків.

Крім того, підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.

"Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс з кремлем в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали "безмежною" дружбою напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - пише видання.

Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. При цьому сусід росії став постачальником усього - від одягу до автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас ри збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю.

"Підтримка Китаєм рф поглибилася в останні місяці. ... Ці занепокоєння виникають, оскільки Україна стикається з критичною нестачею артилерії, а її союзники невпинно намагаються допомогти Києву. Тим часом Росія змогла збільшити своє внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпорт ключових компонентів через мережу третіх країн і отримує снаряди та іншу зброю від таких країн, як Північна Корея та Іран. Адміністрація Байдена попереджала Пекін не надавати росії зброю, і наразі немає жодних ознак цього", - пишуть журналісти.