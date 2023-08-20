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США поповнять запаси зброї для України – WP

20 серпня 2023, 20:55
США поповнять запаси зброї для України – WP
Джерело: .ukrinform
У західних ЗМІ все більше з’являється повідомлень про повільний контрнаступ ЗСУ.
Міноборони США очікує настання зими, щоб допомогти зброєю Україні під час контрнаступу ЗСУ.
 
Про це пише The Washington Post із посиланням на власне джерело, передає "Радіо Свобода".
 

За інформацією джерела, Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись на зниження інтенсивності боїв. Водночас The Washington Post пише, що окупанти теж можуть скористатися можливою перервою для переозброєння та зведення оборонних рубежів.

Тим часом британська газета Financial Times з посиланням на фахівців пише, що США закликають Україну направити основні сили на південь, щоб прорвати російські позиції та вийти до Азовського моря, та припинити концентрацію військ під Бахмутом.

У Financial Times йдеться про те, що Україна закликала Захід передати далекобійне озброєння та авіацію для більш ефективного та швидкого контрнаступу. Однак, як кажуть у США, країна не виробляє у достатній кількості тактичних балістичних ракет, щоб забезпечити ЗСУ.

Тим часом радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю The Washington Post звернув наголосив на відсутності в армії винищувачів F-16. Через це, за словами Сака, ЗСУ доводиться використовувати безпілотники, щоб розширити радіус дії в очікуванні постачання новітньої зброї.

 

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