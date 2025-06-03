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США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами – Трамп

03 червня 2025, 14:07
США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами – Трамп
Президент США також зазначив, що сподівається на те, що, однак, американцям ніколи не доведеться користуватися накопиченою новою зброєю
Сполучені Штати останнім часом накопичують зброю у власних армійських арсеналах швидкими темпами, яких ще ніколи не було.
 
Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social.
 
"Щойно чудово поговорив з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такими темпами, яких раніше не бачили в нашій країні", - зазначив Трамп.
 
Президент США також зазначив, що сподівається на те, що, однак, американцям ніколи не доведеться користуватися накопиченою новою зброєю.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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