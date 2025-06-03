США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами – Трамп

Президент США також зазначив, що сподівається на те, що, однак, американцям ніколи не доведеться користуватися накопиченою новою зброєю

Сполучені Штати останнім часом накопичують зброю у власних армійських арсеналах швидкими темпами, яких ще ніколи не було. Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social. "Щойно чудово поговорив з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такими темпами, яких раніше не бачили в нашій країні", - зазначив Трамп. Президент США також зазначив, що сподівається на те, що, однак, американцям ніколи не доведеться користуватися накопиченою новою зброєю.