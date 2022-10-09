США поповнюють запаси зброї, відправленої до України

Підписано контракти на 1,2 млрд доларів

Пентагон швидко укладає контракти із виробниками зброї для поновлення армійських запасів, переданих Україні.

Про це повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

“Оскільки дуже багато обладнання було взято в армійських підрозділах США, це спорядження треба поновити, аби підтримати власну готовність Америки. Міністерство оборони вже уклало контракти із рядом виробників, аби повернути військовим підрозділам забране у них для підтримки України”, - сказа він.

За словами Лапланта, вже укладено нових контрактів щонайменше на 1,2 млрд дол.

Передбачається, що близько 352 млн доларів піде на заміну ракет Javelin, 624 млн доларів - на закупівлю ракет Stinger та 33 млн доларів - на заміну систем HIMARS.

Наразі виконуються контракти на суму ще 1,2 млрд доларів на обладнання, обіцяне Україні в рамках USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня 2022 року з національними директорами з питань озброєнь , щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному - розробка глобальної картини ланцюжка поставок.

Як повідомлялося, 8 вересня 2022 року Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебував з візитом у Києві, підтвердив надання Україні військової допомоги на 675 млн доларів та анонсував виділення додаткових 2,2 млрд доларів на оборону України та її сусідів.