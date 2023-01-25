США попросили Ізраїль надіслати в Україну свої ракети Hawk

Адміністрація президента США Джо Байдена запросила в Ізраїлю ППО Hawk, щоб передати їх Україні.

Про це повідомляє Axios із посиланням ізраїльських та американських чиновників.

У матеріалі йдеться про те, що десять років тому ізраїльські військові зняли Hawk з озброєння. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що близько десяти батарей Hawk залишаються на зберіганні в Ізраїлі.

Високопоставлені ізраїльські та американські чиновники заявили, що два тижні тому Пентагон зв'язався з міністерством оборони Ізраїлю та запросив системи Hawk для передачі Україні.

Офіційний представник США сказав, що аналогічні запити були надіслані до кількох інших країн, в яких система перебувала в експлуатації або зберігалася.

Інше джерело видання заявило, що Дрор Шалом, голова відділу політики в Міністерстві оборони Ізраїлю, сказав своїм американським колегам, що політика Ізраїлю в цьому питанні не змінилася.

За словами ізраїльського чиновника, Шалом сказав своєму колегі з Пентагону, що ізраїльські системи Hawk "застарілі" і не можуть функціонувати через те, що вони тривалий час перебували на зберіганні без обслуговування.

Але ізраїльські офіційні особи кажуть, що відповідь Шалома на запит Пентагону була неточною. Вони підкреслили, що хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, проте вони можуть бути відремонтовані та використані.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль передасть Україні сотні тисяч американських снарядів.