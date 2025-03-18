США попросили Німеччину допомогти з постачанням яєць

Імпорт яєць з Європи націлений на боротьбу зі зростанням цін на цей товар у США через його нестачу.

США звернулися до німецьких постачальників яєць із проханням збільшити їхній експорт у країну на тлі дефіциту цього товару через спалах пташиного грипу.

Про це повідомило Der Spiegel.

Журнал Der Spiegel, посилаючись на представника Німецької асоціації виробників яєць, пише, що США звертались до ФРН із відповідним запитом.

"Ми дійсно отримали запит із США", – заявив він у розмові з виданням, відмовившись повідомляти інші подробиці.

За оцінками Spiegel, імпорт яєць з Європи націлений на боротьбу зі зростанням цін на цей товар у США через його нестачу. На цьому тлі країна також звернулася до інших європейських держав, включаючи Данію та Швецію з аналогічними проханнями.