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ПОЛІТИКА

США послабили санкції проти Ірану – Bloomberg

25 серпня 2023, 22:04
США послабили санкції проти Ірану – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Ірану дозволили експортувати більше нафти туди, куди її продає росія.

Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки про пом'якшення санкцій. Це дасть змогу країні збільшити постачання нафти в Китай.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в США. Також це може позначитися на поставках російської нафти в Азію, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з рф.

"Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану", - пише Bloomberg.

Домовленість Ірану зі США вже вплинула на росію.

У підсумку щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу, що є максимумом з 2018 року. Видання зазначає, саме це стало однією з причин нещодавнього зниження цін на нафту.

А поставки російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, ніж у середині травня. Загалом її поставки в Азію впали за цей термін на 30%.

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території рф. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

СШАІраннафтасанкці

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