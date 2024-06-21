США послабили заборону на удари по росії своєю зброєю – Politico

Офіційні особи США наголошують, що це не є зміною політики Вашингтона щодо заборони на удари вглиб рф наданою Штатами зброєю.

Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.

При цьому офіційні особи США наголошують, що це не є зміною політики Вашингтона щодо заборони на удари вглиб росії наданою Штатами зброєю.

З того часу, як США дозволили удари по цілях поблизу кордону з Харківською областю, українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для удару по території росії. Тоді було знищено цілі у Бєлгородській області. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні наносити удари по цілях в будь-якій точці росії.