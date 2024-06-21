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США послабили заборону на удари по росії своєю зброєю – Politico

21 червня 2024, 09:53
США послабили заборону на удари по росії своєю зброєю – Politico
Shutterstock
Офіційні особи США наголошують, що це не є зміною політики Вашингтона щодо заборони на удари вглиб рф наданою Штатами зброєю.
Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.
 
Про це пише Politico.
 
При цьому офіційні особи США наголошують, що це не є зміною політики Вашингтона щодо заборони на удари вглиб росії наданою Штатами зброєю. 
 
З того часу, як США дозволили удари по цілях поблизу кордону з Харківською областю, українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для удару по території росії. Тоді було знищено цілі у Бєлгородській області. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні наносити удари по цілях в будь-якій точці росії.
 
Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю PBS, що угода з Україною про удари американською зброєю по росії поширюється на "будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше української території".
 
"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній через кордон", – сказав він.
 
Два американських чиновники на умовах анонімності наголосили, що дозвіл Україні завдавати ударів по території росії "у відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону" не є зміною в політиці Білого дому. Спочатку цей крок розглядався лише в контексті харківського наступу рф, але це не виключає можливості нанесення ударів у відповідь на інші транскордонні напади, сказав один з посадовців.

 

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