США поставили Україні умову для продовження фінпідтримки – ЗМІ

Йдеться про підготовку законопроекту про посилення інституційної незалежності та ефективність роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

США виділяють держбюджету України приблизно по 1,5 млрд доларів щомісяця, і у вересні очікується останній транш у рамках фінансового року. У США хочуть, щоб Україна виконала одну конкретну умову.



Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Так, для виділення грошей у США виникла неформальна умова - підготовка законопроекту про посилення інституційної незалежності та ефективність роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Ухвалення такого закону до кінця 2023 року - одна з умов виділення макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та кредитування від МВФ. Проте США хочуть бачити чіткіший алгоритм його виконання.



"Проект закону про САП треба підготувати до 15 вересня - таке побажання є від США", - сказав співрозмовник видання в уряді.

Як зазначається у публікації, інтерес до антикорупційної теми за океаном виник не випадково. На Заході, виділяючи Україні великі пакети допомоги як на гуманітарні, так і на військові потреби, хочуть бути впевненими у цільовому використанні цих коштів.

Якщо ж говорити саме про САП, то головна проблема у повноваженнях його голови. Про це Заходу регулярно вказують як самі силовики-антикорупціонери, так і українські громадські діячі. Справа в тому, що спочатку цей орган створювався як незалежний підрозділ Генпрокуратури для розслідування корупційних справ щодо вищих посадових осіб. За фактом САП досі не має окремого юридичного статусу і залишається адміністративно та процесуально залежною від Офісу генпрокурора. Без згоди генпрокурора зараз не можна ухвалити кадрові рішення, порушити справу стосовно народного депутата чи ухвалити рішення про екстрадицію.



Співрозмовник видання з уряду повідомив, що законопроект про незалежність САП планується підготувати до середини вересня, як цього хочуть західні партнери.

"Проблем із цим бути не повинно. Якщо потрібно буде, законопроект буде готовий", - зазначив співрозмовник.



Чи забезпечуватиме документ необхідну незалежність САП і чи підтримають його депутати, поки невідомо. Варто нагадати, що перший законопроект про незалежність САП подали до Ради ще на початку 2023 року, але його розкритикували у профільному комітеті і зняли з розгляду.