США посилять санкції проти КНДР – Держдеп

Позиція США продовжує бути твердою.

Сполучені Штати Америки збираються посилити санкції та низку обмежень проти Північної Кореї. Причиною цьому є поглиблення військової співпраці країни з російською федерацією та допомогою кремлю в його агресії проти України.

Таку заяву речника Держдепу Метью Міллера під час брифінгу цитує Укрінформ.

"Ми чітко заявили про нашу стурбованість щодо співпраці між москвою та Пхеньяном. Ми чітко визначили, що Північна Корея хоче прагне допомогти росії у війні проти України", - наголосив спікер зовнішньополітичного відомства США.

За словами Міллера, позиція Сполучених Штатів Америки щодо цього питання залишиться непохитною. Речник Державного департаменту зауважив, що країна «продовжить посилювати усі санкції».

Раніше представник адміністрації наголошував, що США вводили санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які допомагали рф у постачанні озброєння та технологій для ведення війни проти України. І Штати застосують нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої держави, яка допомагатиме росії у її військових потребах.