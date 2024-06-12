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США посилять санкції проти країн, які допомагають російському ВПК

12 червня 2024, 09:11
США посилять санкції проти країн, які допомагають російському ВПК
Польща США
Санкції будуть націлені на організації та мережі, які допомагають росії купувати все необхідне для війни.

США готують нові санкції відносно країн, які допомагають росії проводити закупівлі обладнання для оборонно-промислового комплексу.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.

"Ми збираємось продовжувати збільшувати витрати російської військової машини, і цього тижня ми оголосимо про новий ефективний набір санкцій та дій з експортного контролю. Ці дії відповідатимуть зобов’язанням, які лідери країн Групи семи взяли на себе. Вони будуть націлені на організації та мережі, які допомагають росії купувати те, що їй потрібно для війни", – заявив Кірбі.

Він зазначив, що протягом останніх двох з половиною років США протистояли путіну, запровадивши найсуворіші санкції та експортний контроль, які будь-коли запроваджувалися проти великих економік, та рухаючись до замороження суверенних російських активів, позбавлення для військової машини путіна критичного фінансування та встановлення обмеження ціни на російську нафту.

 

війна в Україніросія окупантисанкціїСША

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