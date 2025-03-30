США посилять військову присутність у Японії – Bloomberg

За словами глави Пентагону, сили США в Японії стануть "бойовим штатом"

США та Японія поглиблять координацію дій у сфері оборони. Зокрема, американські військові вже почали переводити свої операції в цій країні в нове "бойове" командування.

Про це заявив глава Пентагону Піт Хегсет, повідомляє Bloomberg.

"Америка і Японія твердо стоять пліч-о-пліч перед обличчям агресивних і примусових дій з боку комуністичного Китаю", - сказав він після зустрічі з главою японського Міноборони Геном Накатані.

Гегсет заявив, що США збільшать чисельність особового складу нового об'єднаного командування в Японії, яке керуватиме початковою військовою відповіддю Вашингтона на кризу в регіоні. Також це командування тісно співпрацюватиме з нещодавно створеним японським військовим командуванням, яке курирує повітряні, сухопутні, морські та інші сили.