Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США посилять військову присутність у Японії – Bloomberg

30 березня 2025, 19:20
США посилять військову присутність у Японії – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
За словами глави Пентагону, сили США в Японії стануть "бойовим штатом"
США та Японія поглиблять координацію дій у сфері оборони. Зокрема, американські військові вже почали переводити свої операції в цій країні в нове "бойове" командування.
 
Про це заявив глава Пентагону Піт Хегсет, повідомляє Bloomberg.
 
"Америка і Японія твердо стоять пліч-о-пліч перед обличчям агресивних і примусових дій з боку комуністичного Китаю", - сказав він після зустрічі з главою японського Міноборони Геном Накатані.
 
Гегсет заявив, що США збільшать чисельність особового складу нового об'єднаного командування в Японії, яке керуватиме початковою військовою відповіддю Вашингтона на кризу в регіоні. Також це командування тісно співпрацюватиме з нещодавно створеним японським військовим командуванням, яке курирує повітряні, сухопутні, морські та інші сили.
 
За словами глави Пентагону, сили США в Японії стануть "бойовим штатом".
 
"Це підвищить нашу готовність реагувати на непередбачувані обставини або кризи, підтримувати операції США і допомагати Японії та силам США захищати цю територію", - пояснив Хегсет.
 
Японські офіційні особи кажуть, що вони шукали запевнень у тому, що Вашингтон дотримуватиметься планів, розроблених за адміністрації Байдена, - щодо нарощування військової присутності США в Японії шляхом створення штабу об'єднаних сил. У той час як Токіо збільшує свої витрати на оборону, вона продовжує значною мірою покладатися на Вашингтон у питаннях своєї безпеки, оскільки стикається із загрозами з боку Китаю та Північної Кореї.
 
Раніше президент США Дональд Трамп закликав Японію витрачати більше на оборону і платити більше за американські військові бази. Однак Гегсет і Накатані заявили, що тема оборонного бюджету Японії і того, скільки вона платить Америці за бази, під час їхньої зустрічі не порушувалася. Японський міністр оборони уточнив, що на зустрічі основна увага приділялася загальній стратегії та шляхам поглиблення альянсу.

 

СШАЯпоніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється