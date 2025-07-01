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США посилили санкції проти Куби

01 липня 2025, 10:57
США посилили санкції проти Куби
Фото: DW
Також Сполучені Штати мають намір зберігати економічне ембарго проти Куби
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав меморандум про посилення санкційної політики щодо Куби.
 
Про це повідомляє сайт Білого дому.
 
Судячи з тексту документа, меморандум встановлює заборону на поїздки громадян США до Куби. Також Сполучені Штати мають намір зберігати економічне ембарго проти Куби та протидіяти спробам його скасування в ООН та інших міжнародних майданчиках.
 
Також цим меморандумом США припиняють економічну практику, яка непропорційно вигідна кубинському уряду, військовим, розвідувальним та силовим структурам за рахунок кубинського народу.
 
"Прямі чи непрямі фінансові операції з організаціями, контрольованими кубинськими військовими заборонені, за винятком операцій, які просувають політичні цілі США або підтримують кубинський народ", - йдеться у документі.
 
Глава МЗС Куби Бруно Родрігес Паррілья в соцмережі Х встиг назвати новий наказ "злочинним" і таким, що порушує права "цілої нації".

 

санкціїКубавійна в Україніросія окупанти

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