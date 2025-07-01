США посилили санкції проти Куби

Також Сполучені Штати мають намір зберігати економічне ембарго проти Куби

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав меморандум про посилення санкційної політики щодо Куби.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Судячи з тексту документа, меморандум встановлює заборону на поїздки громадян США до Куби. Також Сполучені Штати мають намір зберігати економічне ембарго проти Куби та протидіяти спробам його скасування в ООН та інших міжнародних майданчиках.

Також цим меморандумом США припиняють економічну практику, яка непропорційно вигідна кубинському уряду, військовим, розвідувальним та силовим структурам за рахунок кубинського народу.