США посилили шпигування за Гренландією і шукають там прихильників "приєднання"
07 травня 2025, 10:31
Це перші конкретні кроки в програмі Трампа для заволодіння островом.
США посилили збір розвідувальних даних стосовно Гренландії на тлі кампанії президента Дональда Трампа з захоплення острова.
Про це пише газета Wall Street Journal.
Минулого тижня декілька високопосадовців під керівництвом директорки Національної розвідки Тулсі Габбард звернулися до голів розвідувальних агенцій з повідомленням "про акцент на зборі інформації".
Їм доручили дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії та ставлення до видобутку там корисних копалин американцями. Також агентствам доручили знайти людей у Гренландії і Данії, які підтримують зазіхання Штатів на острів.
Журналісти звернули увагу, що таке доручення є першими конкретними кроками адміністрації Трампа стосовно виконання його бажання заволодіти Гренландією.
Речник Ради нацбезпеки Джеймс Гевітт сказав, що Білий дім не коментує тему розвідки, але додав, що "президент був чітким стосовно того, що США занепокоєні безпекою Гренландії та Арктики".
Габбард звинуватила газету в "підриві авторитета президента шляхом політизації та витоку" секретних даних.
Колишні посадовці американської розвідки та ексвисокопосадовці розвідки, націленої на Європу, сказали журналістам на умовах анонімності, що арктичний острів ніколи раніше не був ключовим для збору розвідувальних даних