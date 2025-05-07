США посилили шпигування за Гренландією і шукають там прихильників "приєднання"

Це перші конкретні кроки в програмі Трампа для заволодіння островом.

США посилили збір розвідувальних даних стосовно Гренландії на тлі кампанії президента Дональда Трампа з захоплення острова.

Про це пише газета Wall Street Journal.

Минулого тижня декілька високопосадовців під керівництвом директорки Національної розвідки Тулсі Габбард звернулися до голів розвідувальних агенцій з повідомленням "про акцент на зборі інформації".

Їм доручили дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії та ставлення до видобутку там корисних копалин американцями. Також агентствам доручили знайти людей у Гренландії і Данії, які підтримують зазіхання Штатів на острів.

Журналісти звернули увагу, що таке доручення є першими конкретними кроками адміністрації Трампа стосовно виконання його бажання заволодіти Гренландією.