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США посилили військову присутність на Близькому Сході через загрозу війни

03 серпня 2024, 09:55
США посилили військову присутність на Близькому Сході через загрозу війни
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.
На тлі напруги, пов'язаної з ймовірним ударом Ірану по Ізраїлю через вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ханії, а також очікування загострення протистояння Ізраїлю з ліванською "Хезболлою" Сполучені Штати вирішили посилити свій військовий контингент на Близькому Сході.
 
Про це пише Reuters.
 
У Пентагоні повідомили про спрямування додаткових військових кораблів та літаків до регіону задля захисту вже наявних там американських сил та підтримки оборони Ізраїлю. Серед озброєння, яке буде оперативно розгорнуто на Близькому Сході, є техніка, здатна збивати балістичні ракети.
 
Минулого разу США вдавалися до підвищення рівня присутності перед атакою з боку Ірану у квітні, коли спільними зусиллями ізраїльських, американських та інших союзних військ з НАТО було знищено близько 300 ракет та дронів, випущених по Ізраїлю. 
СШАвійна в Українівинищувачіросія окупанти

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