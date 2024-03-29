США посилюють контроль над поставками технологій для озброєнь до росії

Міністерство торгівлі США надіслало листи щонайменше 20 компаніям із попередженнями про таку ситуацію.

Вашингтон просить американські компанії припинити доставку товарів для понад 600 іноземних покупців, через те що ці товари може отримати росія і використати їх для війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі США надіслало листи щонайменше 20 компаніям із попередженнями про таку ситуацію. Це ще один спосіб ослабити росіян на полі бою.

Компанії, які отримали попередження, виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках — ними російські окупанти били по Україні.

"У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити поставки цим контрагентам через високий ризик перевалки до росії", — додав помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

Попри безпрецедентні санкції проти росії від західних країн, Кремль усе ще знаходить способи отримувати дефіцитні товари й технології, які потім застосовує у військовій промисловості. Тим часом у російській зброї, залишеній на полі бою в Україні, продовжують знаходити американські компоненти.

Вищі посадовці Мінторгівлі США, Держдепартаменту й Мінфіну також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити наступні кроки, аби запобігти тому, що їхня продукція опиняється в росії.