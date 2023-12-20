США посилюють контроль за цінами на російську нафту

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.

США сигналізують про посилення заходів щодо забезпечення дотримання обмеження цін на нафту в росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Із жовтня США та їхні союзники запроваджують санкції щодо компаній, які, як вважається, порушили обмеження на експорт російської нафти", - йдеться в матеріалі.

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.

Це включатиме в себе наголос на дотримання вимог з боку постачальників послуг у країнах "Великої сімки", які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з росії.

Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Зазначається, що більшу частину минулого літа і всю осінь росія продавала нафту вище граничного рівня за двома різними каналами. Одним із них були послуги коаліції з торговельного використання (G7), які не дотримуються вимог.

"А другий - через цей альтернативний флот, який раніше становив невелику частину, але значно збільшився", - пише Reuters.

Чиновники заявили, що, крім адресних санкцій, вони наполягають на "деталізації витрат", коли російський покупець нафти представляє західним страховим компаніям і вантажовідправникам документацію, що підтверджує, що торгівля велася в рамках обмеження.