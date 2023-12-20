Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США посилюють контроль за цінами на російську нафту

20 грудня 2023, 17:43
США посилюють контроль за цінами на російську нафту
Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.

США сигналізують про посилення заходів щодо забезпечення дотримання обмеження цін на нафту в росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Із жовтня США та їхні союзники запроваджують санкції щодо компаній, які, як вважається, порушили обмеження на експорт російської нафти", - йдеться в матеріалі.

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.

Це включатиме в себе наголос на дотримання вимог з боку постачальників послуг у країнах "Великої сімки", які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з росії.

Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Зазначається, що більшу частину минулого літа і всю осінь росія продавала нафту вище граничного рівня за двома різними каналами. Одним із них були послуги коаліції з торговельного використання (G7), які не дотримуються вимог.

"А другий - через цей альтернативний флот, який раніше становив невелику частину, але значно збільшився", - пише Reuters.

Чиновники заявили, що, крім адресних санкцій, вони наполягають на "деталізації витрат", коли російський покупець нафти представляє західним страховим компаніям і вантажовідправникам документацію, що підтверджує, що торгівля велася в рамках обмеження.

санкції.СШАнафта рф

Останні матеріали

Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Політика
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 09:03
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється