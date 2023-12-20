США посилюють контроль за цінами на російську нафту
США сигналізують про посилення заходів щодо забезпечення дотримання обмеження цін на нафту в росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Із жовтня США та їхні союзники запроваджують санкції щодо компаній, які, як вважається, порушили обмеження на експорт російської нафти", - йдеться в матеріалі.
Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.
Це включатиме в себе наголос на дотримання вимог з боку постачальників послуг у країнах "Великої сімки", які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.
Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.
Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з росії.
Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.
Зазначається, що більшу частину минулого літа і всю осінь росія продавала нафту вище граничного рівня за двома різними каналами. Одним із них були послуги коаліції з торговельного використання (G7), які не дотримуються вимог.
"А другий - через цей альтернативний флот, який раніше становив невелику частину, але значно збільшився", - пише Reuters.
Чиновники заявили, що, крім адресних санкцій, вони наполягають на "деталізації витрат", коли російський покупець нафти представляє західним страховим компаніям і вантажовідправникам документацію, що підтверджує, що торгівля велася в рамках обмеження.