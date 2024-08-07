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ПОЛІТИКА

США посилюють тиск на Туреччину через незаконну торгівлю з росією

07 серпня 2024, 15:41
США посилюють тиск на Туреччину через незаконну торгівлю з росією
Фото: unian.ua
Вашингтон вимагає від Анкари активніших дій.

Вашингтон попередив Туреччину про "наслідки", якщо країна не зупинить експорт до росії американських товарів, що можуть використовуватися для виробництва військового обладнання.

Про це повідомляє FT.

Помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод, який очолює зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб чутливі технології не потрапили до рук противників Америки, нещодавно зустрівся з турецькими офіційними особами в Анкарі й Стамбулі з метою припинення незаконної торгівлі. Його послання, за словами високопоставленого чиновника Міністерства торгівлі США, полягало в тому, що Туреччина повинна докласти більше зусиль, аби приборкати торгівлю чипами американського походження та іншими деталями, важливими для російської військової машини.

"Нам потрібна Туреччина, щоб допомогти зупинити незаконний потік американських технологій до росії. Ми повинні побачити прогрес, і швидко, з боку турецької влади й промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, окрім як створити наслідки для тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю", - сказав Аксельрод в інтерв'ю Financial Times. 

Штати особливо занепокоєні тим, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, зокрема процесори, карти пам'яті та підсилювачі, потрапляє в російські ракети та безпілотники всупереч експортному контролю. Верстати є ще однією важливою сферою, що викликає занепокоєння.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон висловив розчарування через торгівлю товарами військового призначення між Туреччиною й рф під час візиту до Анкари наприкінці минулого року.

США, ЄС, Велика Британія та Японія об'єднали зусилля для боротьби з торгівлею близько 50 категоріями продукції, яка може мати військове застосування та яку союзники вважають важливою для у росії у війні проти України. За словами представника Міністерства торгівлі США, Туреччина є другим у світі після Китаю джерелом пріоритетних товарів американського походження, що відправляються до росії.

Аксельрод заявив турецькому уряду, що ця торгівля є "нагальною проблемою", закликавши Анкару прийняти та забезпечити дотримання заборони на транзит товарів, які контролюються США, до росії. За його словами, москва намагається використати торговельну політику Туреччини для отримання доступу до американських деталей.

Міністерство торгівлі Штатів уже додало 18 турецьких компаній до свого “списку суб'єктів" у зв'язку з цією торгівлею: тепер американські компанії повинні отримувати ліцензії на продаж чутливих деталей для фірм зі списку.

"Можна очікувати, що це буде продовжуватися доти, доки не буде досягнуто прогресу", — попередив представник Міністерства торгівлі США.

Міністерство фінансів Штатів окремо запровадило санкції проти багатьох турецьких компаній за поставки для російського військово-промислового комплексу.

Експорт із Туреччини пріоритетних товарів військового призначення, відправлених до росії або до підозрюваних “посередників” москви, таких як Азербайджан і Казахстан, стрімко зріс з початку війни. За перші шість місяців цього року він склав $85 млн, що значно перевищує $27 млн за аналогічний період 2022 року, згідно з підрахунками FT на основі даних турецької митниці. 

Значна частка цих потоків може бути частиною "примарної торгівлі" товарами, які зникають і не потрапляють на ринки країн призначення. 

СШАТуреччинасанкціїторгівляросія загроза

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