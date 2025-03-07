США потрібно $20 млрд і роки для наповнення стратегічного нафтового резерву – Reuters
За оцінками міністра енергетики США Кріса Райта, для досягнення мети президента Дональда Трампа щодо наповнення стратегічного нафтового резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR) до максимального рівня знадобиться 20 мільярдів доларів і роки.
Про це пише Reuters.
"Президент Дональд Трамп заявив у свій перший день на посаді, що він хоче заповнити резерв доверху в рамках політики підтримки нафти і газу", — йдеться в публікації. — "Адміністрація колишнього президента Джо Байдена продала майже 300 мільйонів барелів із запасу, включаючи 180 мільйонів барелів у 2022 році після вторгнення росії в Україну. Продажі підштовхнули SPR до найнижчого рівня за 40 років".
Стратегічний нафтовий резерв є найбільшим у світі аварійним запасом сирої нафти з можливістю зберігання близько 727 мільйонів барелів, а наразі в ньому знаходиться близько 395 мільйонів барелів.
При цьому, за оцінками, 20 мільярдів доларів вистачило б лише на купівлю близько 301 мільйона барелів американської нафти за сьогоднішніми цінами.
Резерв був створений у 1975 році після арабського нафтового ембарго 1973 року і призначено для зменшення впливу перебоїв у постачанні, таких як урагани або війни в країнах-виробниках.
Трамп критикував свого попередника Джо Байдена за те, що той використав резерв, щоб знизити ціни на бензин.