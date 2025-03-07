США потрібно $20 млрд і роки для наповнення стратегічного нафтового резерву – Reuters

Трамп критикував свого попередника Джо Байдена за те, що той використав резерв, щоб знизити ціни на бензи

За оцінками міністра енергетики США Кріса Райта, для досягнення мети президента Дональда Трампа щодо наповнення стратегічного нафтового резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR) до максимального рівня знадобиться 20 мільярдів доларів і роки.

Про це пише Reuters.

"Президент Дональд Трамп заявив у свій перший день на посаді, що він хоче заповнити резерв доверху в рамках політики підтримки нафти і газу", — йдеться в публікації. — "Адміністрація колишнього президента Джо Байдена продала майже 300 мільйонів барелів із запасу, включаючи 180 мільйонів барелів у 2022 році після вторгнення росії в Україну. Продажі підштовхнули SPR до найнижчого рівня за 40 років".

Стратегічний нафтовий резерв є найбільшим у світі аварійним запасом сирої нафти з можливістю зберігання близько 727 мільйонів барелів, а наразі в ньому знаходиться близько 395 мільйонів барелів.

При цьому, за оцінками, 20 мільярдів доларів вистачило б лише на купівлю близько 301 мільйона барелів американської нафти за сьогоднішніми цінами.

Резерв був створений у 1975 році після арабського нафтового ембарго 1973 року і призначено для зменшення впливу перебоїв у постачанні, таких як урагани або війни в країнах-виробниках.

Трамп критикував свого попередника Джо Байдена за те, що той використав резерв, щоб знизити ціни на бензин.