США повертаються до ЮНЕСКО

Сполучені штати мають намір повернутися до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури - ЮНЕСКО, з якої вони вийшли 5 років тому.

Про це інформує NHK.

Представник Державного департаменту США повідомив японському виданню, що днями було направлено лист до ЮНЕСКО з повідомленням про плани США повернутися до лав Організації.

В понеділок в штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі планується провести позачергову зустріч посланників, щоб офіційно поінформувати їх про рішення американської адміністрації, пише видання.