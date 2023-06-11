США повертаються до ЮНЕСКО
11 червня 2023, 17:24
Фото: unesco.org
Сполучені штати мають намір повернутися до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури - ЮНЕСКО, з якої вони вийшли 5 років тому.
Про це інформує NHK.
Представник Державного департаменту США повідомив японському виданню, що днями було направлено лист до ЮНЕСКО з повідомленням про плани США повернутися до лав Організації.
В понеділок в штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі планується провести позачергову зустріч посланників, щоб офіційно поінформувати їх про рішення американської адміністрації, пише видання.Секретаріат організації зазвичай інформує країни-члени про порядок денний зустрічі перед її відкриттям. Та цього разу, за даними джерел видання, вжито незвичайних кроків і не надано такої попередньої інформації.