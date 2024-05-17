США повідомили, чи є привід непокоїтися через ядерний шантаж путіна

Штати не бачать ознак підготовки рф до застосування ядерної зброї проти України.

Сполучені Штати Америки не фіксують наразі ознак, що росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні. Проте продовжують стежити за окупантами.

Про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час консультацій у межах Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Сполучені Штати також однозначно засуджують безвідповідальну риторику росії та білорусі щодо безрозсудної участі у тактичних ядерних навчаннях. Хоча Сполучені Штати не бачать жодних причин для коригування наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні, ми продовжуватимемо уважно стежити за діями росії", – заявив він.

За словами Вартко, російський диктатор путін необачно брязкає "ядерною шаблею", "намагаючись залякати нас, щоб ми не допомагали Україні захищати свій народ, свою територію і свій суверенітет від російського нападу".

"З ядерною зброєю не можна поводитися як з іграшкою, нею не можна безтурботно користуватися як важелем у політичній грі. Ядерна зброя здатна покласти край життю на нашій планеті для всього людства", – додав радник.