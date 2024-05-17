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США повідомили, чи є привід непокоїтися через ядерний шантаж путіна

17 травня 2024, 09:53
США повідомили, чи є привід непокоїтися через ядерний шантаж путіна
Фото: з вільного доступу
Штати не бачать ознак підготовки рф до застосування ядерної зброї проти України.

Сполучені Штати Америки не фіксують наразі ознак, що росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні. Проте продовжують стежити за окупантами.

Про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час консультацій у межах Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Сполучені Штати також однозначно засуджують безвідповідальну риторику росії та білорусі щодо безрозсудної участі у тактичних ядерних навчаннях. Хоча Сполучені Штати не бачать жодних причин для коригування наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні, ми продовжуватимемо уважно стежити за діями росії", – заявив він.

За словами Вартко, російський диктатор путін необачно брязкає "ядерною шаблею", "намагаючись залякати нас, щоб ми не допомагали Україні захищати свій народ, свою територію і свій суверенітет від російського нападу".

"З ядерною зброєю не можна поводитися як з іграшкою, нею не можна безтурботно користуватися як важелем у політичній грі. Ядерна зброя здатна покласти край життю на нашій планеті для всього людства", – додав радник.

СШАвійна в Україніросія окупантиядерні сили

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