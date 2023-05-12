Матеріали:
Теми:

США повідомили, коли в Україну надійдуть танки Abrams

12 травня 2023, 08:08
США повідомили, коли в Україну надійдуть танки Abrams
Фото: Google
Американці намагаються якнайшвидше передати танки для ЗСУ, зазначили в Пентагоні.

Україна отримає танки Abrams на початку осені, коли військові якраз мають завершити навчання з керування ними.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Голос Америки".  

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені", – заявив він на слуханнях у Сенаті 11 травня.

Остін наголосив, що США займаються не лише відправленням танків в Україну й підготовкою військових для користування ними, а й створенням інфраструктури, яка підтримуватиме роботу цієї техніки. У Пентагоні нагадали, що кілька танків Abrams наразі знаходяться на тренувальному полігоні для навчання українців. 

допомога арміїтанкивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Політика
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 13:12
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Cуспільство
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 09:07
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Політика
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Переклад iPress – 09 травня 2023, 17:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється