США повідомили, коли в Україну надійдуть танки Abrams

Американці намагаються якнайшвидше передати танки для ЗСУ, зазначили в Пентагоні.

Україна отримає танки Abrams на початку осені, коли військові якраз мають завершити навчання з керування ними.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Голос Америки".

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені", – заявив він на слуханнях у Сенаті 11 травня.

Остін наголосив, що США займаються не лише відправленням танків в Україну й підготовкою військових для користування ними, а й створенням інфраструктури, яка підтримуватиме роботу цієї техніки. У Пентагоні нагадали, що кілька танків Abrams наразі знаходяться на тренувальному полігоні для навчання українців.