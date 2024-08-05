США повідомили про рекордне поповнення ядерного арсеналу

На проєктування та підтримку ядерного запасу США NNSA отримає близько $21 млрд у 2025-му фінансовому році.

Пентагон у 2023 році отримав від Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) понад 200 модернізованих ядерних боєприпасів.

Про це повідомила голова організації Джілл Хрубі.

Це стало рекордною кількістю з моменту закінчення холодної війни. На думку Хрубі, досягнення має допомогти вирівняти співвідношення сил США з Китаєм та Росією.

Глава NNSA зазначила, що поставки стали можливими завдяки інвестиціям, які зробили адміністрації колишніх президентів Барака Обами та Дональда Трампа, а також чинного лідера Джо Байдена. Хрубі повідомила, що Китай показав здатність удосконалювати свої системи доставки, включаючи розгортання гіперзвукових ракет швидше, ніж це роблять США. Якщо ситуація не зміниться, додала вона, КНР буде рівним супротивником у ядерній сфері зі значною економічною міццю.

Також Хрубі прогнозує відродження ядерної енергетики на фоні боротьби зі зміною клімату. На проєктування та підтримку ядерного запасу США NNSA отримає близько $21 млрд у 2025-му фінансовому році.

Нагадаємо, Американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона. Це перше розкриття кількості ядерних зарядів, як статичного, так і тактичного призначення, з 2021 року, коли ці дані були засекречені. Таке рішення узгоджується із заявленим зобов’язанням Америки щодо ядерної прозорості.