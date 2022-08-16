США повідомили, що вантажать нові боєприпаси для України

Військові 436 ескадрильї ВПС США вантажать боєприпаси на літак C-17 Globemaster III у рамках програми з надання військової допомоги Україні

Американські військові вантажать боєприпаси на військово-транспортний літак у межах військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Держдеп та посольство США у Києві.

Повідомляється, що боєприпаси на C-17 Globemaster III вантажать військові 436 ескадрильї ВПС США. Вони вирушать до України у рамках програми з надання військової допомоги.

Також зазначено, що навантаження відбувається у Дуврі, штат Делавер.

Цей штат має особливе місце у долі президента США Джо Байдена – він навчався у Делаверському університеті, був сенатором від Делавера і під час президентської кампанії проводив передвиборчі заходи у найбільшому місті штату Вілмінгтоні.