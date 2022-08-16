НОВИНИВійськові 436 ескадрильї ВПС США вантажать боєприпаси на літак C-17 Globemaster III у рамках програми з надання військової допомоги УкраїніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США повідомили, що вантажать нові боєприпаси для України
Американські військові вантажать боєприпаси на військово-транспортний літак у межах військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Держдеп та посольство США у Києві.
Повідомляється, що боєприпаси на C-17 Globemaster III вантажать військові 436 ескадрильї ВПС США. Вони вирушать до України у рамках програми з надання військової допомоги.
Також зазначено, що навантаження відбувається у Дуврі, штат Делавер.
Цей штат має особливе місце у долі президента США Джо Байдена – він навчався у Делаверському університеті, був сенатором від Делавера і під час президентської кампанії проводив передвиборчі заходи у найбільшому місті штату Вілмінгтоні.
Нагадаємо, що 8 серпня США анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. До нього увійдуть, зокрема, Javelin, ракети для HIMARS, NASAMS та боєприпаси для артилерії.
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16 08 2022 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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