RSS
НОВИНИ

США повідомили, що вантажать нові боєприпаси для України

Військові 436 ескадрильї ВПС США вантажать боєприпаси на літак C-17 Globemaster III у рамках програми з надання військової допомоги Україні
США повідомили, що вантажать нові боєприпаси для України
Американські військові вантажать боєприпаси на військово-транспортний літак у межах військової допомоги Україні.
 
Про це повідомляє Держдеп та посольство США у Києві.
 
Повідомляється, що боєприпаси на C-17 Globemaster III вантажать військові 436 ескадрильї ВПС США. Вони вирушать до України у рамках програми з надання військової допомоги.
 
Також зазначено, що навантаження відбувається у Дуврі, штат Делавер.
 
Цей штат має особливе місце у долі президента США Джо Байдена – він навчався у Делаверському університеті, був сенатором від Делавера і під час президентської кампанії проводив передвиборчі заходи у найбільшому місті штату Вілмінгтоні.
 
Нагадаємо, що 8 серпня США анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. До нього увійдуть, зокрема, Javelin, ракети для HIMARS, NASAMS та боєприпаси для артилерії.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2022 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Мер Києва оголосив про своє розлучення. Так Віталій Кличко відповів на запитання, чим займається його дружина у важкий для України час

Мер Києва оголосив про своє розлучення. Так Віталій Кличко відповів на запитання, чим займається його дружина у важкий для України час

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.