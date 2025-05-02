США повинні натиснути на путіна, щоб укласти мирну угоду – Bloomberg

Якщо Вашингтон дійсно має намір досягти стабільної угоди, йому слід посилити свої умов, пише видання

США більше не можуть ігнорувати, що російський диктатор путін не прагне миру. Попри вигідну пропозицію щодо припинення бойових дій, правитель рф відмовляється від компромісу. Якщо Вашингтон дійсно має намір досягти стабільної угоди, йому слід посилити свої умови.

Зусилля адміністрації США з активізації дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні заслуговують на визнання. Проте у прагненні досягти домовленості запропоновані ініціативи часто виглядали як поступки, що задовольняють переважно кремль. Для досягнення стійкого миру США доведеться висунути сильніші аргументи та посилити тиск на путіна, аби змусити його до конструктивних рішень.

Як повідомляють численні джерела, американські представники запропонували план припинення вогню, за яким росія зберігає контроль над більшістю нині окупованих українських територій. До того ж, план передбачає значне послаблення санкцій. Не виключено, що США офіційно визнають анексований у 2014 році Крим.