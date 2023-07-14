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США повинні прискорити постачання зброї Тайваню – генерал Міллі

14 липня 2023, 19:23
США повинні прискорити постачання зброї Тайваню – генерал Міллі
Джерело: slovoidilo.ua
Сполучені Штати є найважливішим постачальником зброї для Тайваню.

Сполученим Штатам і їхнім союзникам необхідно прискорити постачання зброї на Тайвань в найближчі роки, щоб допомогти острову захистити себе.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Reuters.

Пекін неодноразово вимагав припинити продаж американського озброєння острову.

"Швидкість, з якою ми, Сполучені Штати або інші країни, допомагаємо Тайваню в поліпшенні його обороноздатності, я думаю, повинна бути прискорена в найближчі роки", - сказав Міллі під час візиту до Токіо.

За його словами, Тайваню потрібна зброя, така як системи протиповітряної оборони, а також та, яка може бути націлена на кораблі з суші.

"Я думаю, важливо, щоб тайванські військові та їхні оборонні можливості були покращені", - додав він.

З минулого року Тайвань скаржився на затримки в поставках американської зброї, оскільки виробники переорієнтувалися на Україну, яка бореться з російським вторгненням. Це питання занепокоїло деяких американських законодавців.

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