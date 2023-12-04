США повинні швидко діяти щодо додаткової допомоги Україні, інакше росія виграє – Болтон

Колишній радник з питань національної безпеки США Джон Болтон закликав Конгрес "швидше діяти ", щоб підтримати Україну у війні з росією.

Адже конфлікт може бути забутий американцями через те, що увага переміщується на війну в Газі.

Про це повідомляє The Hill.

"Якщо ми нарешті не допоможемо українцям, зрештою виграє росія", - сказав Болтон в інтерв’ю з радіоведучим Джоном Каціматідісом.

За словами екс радинка, роботу потрібно робити краще.

"Я думаю, що люди в Палаті представників і Сенаті повинні сильніше тиснути на Байдена, щоб він розробив виграшну стратегію з Україною, не просто запобігаючи програшу України, але з’ясувавши, як Україна може виграти", - додав Болтон.

Хоча адміністрація Байдена Україні надає військову допомогу - деякі республіканці виступили проти збільшення витрат.

Це розкололо Республіканську партію та ускладнило схвалення Конгресом підтримки України, адже вимоги республіканців поєднати витрати на Україну з витратами на контроль за кордоном змусили деяких демократів вагатися.

З початком зими та уповільненням бойових дій українська армія зайшла фактично в глухий кут з росією. Контрнаступ ЗСУ наприкінці літа не мав успіху, що є ще одним фактором, який знизив ентузіазм щодо міжнародної підтримки.

"Я думаю, що українці стурбовані можливою втратою американської підтримки", - вважає Болтон.

"Сподіваюся, що ми знайдемо спосіб надати їм додаткову військову підтримку, яка їм необхідна".

Зростаюче занепокоєння це одна з дипломатичних перемог росії, а також угода про те що рф залишить собі незаконно анексовані території, вважає Болтон.

"Я думаю, що ми повинні бути дуже занепокоєні російським дипломатичним наступом, який намагається виграти за столом переговорів, коли російські війська не можуть виграти на полі бою", - сказав Болтон.

"Це може статися будь-коли, тому ми повинні бути до цього готові", - підсумував колишній радник з питань національної безпеки США.