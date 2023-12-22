Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США прагнуть посилити санкції проти банків, які допомагають путіну – Bloomberg

22 грудня 2023, 15:56
США прагнуть посилити санкції проти банків, які допомагають путіну – Bloomberg
Фото: gettyimages.com
В адміністрації Байдена шукають нові способи послабити російську військову машину.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Сьогодні президент США Джо Байден може внести зміни до двох виконавчих указів, які вперше дозволять США запровадити вторинні санкції через війну в Україні.

Це означає, що банки можуть зіткнутися з серйозними фінансовими штрафами за ведення бізнесу з фірмами, які вже потрапили під санкції за їхні зв’язки з росією, пише видання. 

Такий крок може викликати нові проблеми для деяких банків США, які вже розробили дорогі протоколи відповідності, щоб переконатися, що вони не потрапили під санкції.

Хоч багато міжнародних банків більше не ведуть бізнес безпосередньо з рф, але вони можуть діяти як банки-кореспонденти для фінансових установ в третіх країнах, які продовжують фінансувати торгівлю.

Тому деякі банки можуть зіткнутися із штрафами за підтримку цих відносин, якщо торгівля продовжиться.

"Ми без вагань використаємо нові інструменти, надані цією владою, щоб вжити рішучих і хірургічних заходів проти фінансових установ, які сприяють постачанню російській військовій машині", - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Американські представники працюватимуть з європейськими банками і американскьими протягом наступних кількох тижнів, щоб повідомити їм про наказ і попередити, що вони повинні вжити заходів, щоб запобігти порушенню політики.

Згідно з положеннями виконавчого наказу, Міністерство фінансів матиме можливість переслідувати американські та європейські банки, які мають відносини з іноземними фінансовими установами, що сприяють торгівлі певними компонентами високої вартості, включаючи напівпровідники, верстати, хімічні прекурсори, кулькові підшипники та оптичні системи.

Цей наказ дасть владі США можливість вводити заборони на продукти, які походять з Росії, але були суттєво змінені за межами рф.

 
РосіясанкціїбанкиПутін

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється