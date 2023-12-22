США прагнуть посилити санкції проти банків, які допомагають путіну – Bloomberg

В адміністрації Байдена шукають нові способи послабити російську військову машину.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Сьогодні президент США Джо Байден може внести зміни до двох виконавчих указів, які вперше дозволять США запровадити вторинні санкції через війну в Україні.

Це означає, що банки можуть зіткнутися з серйозними фінансовими штрафами за ведення бізнесу з фірмами, які вже потрапили під санкції за їхні зв’язки з росією, пише видання.

Такий крок може викликати нові проблеми для деяких банків США, які вже розробили дорогі протоколи відповідності, щоб переконатися, що вони не потрапили під санкції.

Хоч багато міжнародних банків більше не ведуть бізнес безпосередньо з рф, але вони можуть діяти як банки-кореспонденти для фінансових установ в третіх країнах, які продовжують фінансувати торгівлю.

Тому деякі банки можуть зіткнутися із штрафами за підтримку цих відносин, якщо торгівля продовжиться.

"Ми без вагань використаємо нові інструменти, надані цією владою, щоб вжити рішучих і хірургічних заходів проти фінансових установ, які сприяють постачанню російській військовій машині", - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Американські представники працюватимуть з європейськими банками і американскьими протягом наступних кількох тижнів, щоб повідомити їм про наказ і попередити, що вони повинні вжити заходів, щоб запобігти порушенню політики.

Згідно з положеннями виконавчого наказу, Міністерство фінансів матиме можливість переслідувати американські та європейські банки, які мають відносини з іноземними фінансовими установами, що сприяють торгівлі певними компонентами високої вартості, включаючи напівпровідники, верстати, хімічні прекурсори, кулькові підшипники та оптичні системи.

Цей наказ дасть владі США можливість вводити заборони на продукти, які походять з Росії, але були суттєво змінені за межами рф.