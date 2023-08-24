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ПОЛІТИКА

США прагнуть продовжити суперечливу наукову угоду з Китаєм – Reuters

24 серпня 2023, 11:24
США прагнуть продовжити суперечливу наукову угоду з Китаєм – Reuters
США
В Держдепі додали, що "чітко усвідомлюють" виклики та загрози від наукової співпраці з Китаєм та не будуть робити нічого, що нашкодить інтересам США.

США хочуть продовжити угоду про науково-технічну співпрацю (STA) з Китаєм на шість місяців. 

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що продовження на шість місяців необхідне для того, щоб оцінити можливість подальшої роботи угоди, а також провести перемовини з Китаєм щодо внесення в неї змін.

"Це короткострокове продовження на шість місяців збереже чинність угоди, поки ми шукатимемо повноваження для проведення переговорів щодо внесення змін та посилення умов STA. Це не зобов'язує Сполучені Штати до більш довгострокового продовження", - сказав представник Державного департаменту агентству.

В Держдепі додали, що "чітко усвідомлюють" виклики та загрози від наукової співпраці з Китаєм та не будуть робити нічого, що нашкодить інтересам США.

Угода про наукове співробітництво між двома країнами діє з 1979 року - з того моменту, як США та Китай установили дипломатичні відносини. З тих пір договір продовжувався кожні п'ять років.

СШАКитайнаукова угода

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