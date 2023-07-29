США прагнуть, щоб Аргентина купила данські винищувачі F-16

Раніше їх планували надати ЗСУ, але країна досі не отримала від Штатів дозволу на навчання українських пілотів.

Білий дім тисне на Конгрес для схвалення продажу 24 данських винищувачів F-16 Аргентині, яка планувала закупити літаки у Китаю або Індії.

Про це повідомляє видання Buenos Aires Times.

Терміновість Сполучених Штатів укласти угоду з Аргентиною щодо літаків спрямована на протидію пропозиції JF-17 виробництва Китаю та Пакистану в кількості 15 одиниць. При цьому китайські літаки є новими.

Аргентинські військові розповіли виданню, що наразі вони розглядають вживані Lockheed Martin F-16 A/B Fighting Falcon, що експлуатуються Данією та були виготовлені у 80-х роках. Також варіантом є Chengdu JF- 17 Thunder Block, запропоновані Китаєм та виготовлені у співпраці з Пакистаном.

Суттєва різниця між обома пропозиціями полягає в тому, що пропозиція з Китаю включає повний і необмежений пакет зброї та датчиків, а також передачу частини технологій.

Також відомо, що росія запропонувала поставки літаків Су-35, але цей варіант був виключений. Також збройні сили Аргентини бачать мало шансів для індійського винищувача HAL Tejas.

На даний момент певною перешкодою для Аргентини є військове ембарго, запроваджене Великою Британією через Мальвінську війну. Воно обмежує доступ країни до міжнародного ринку зброї, таким чином блокуючи доставку літаків з країн НАТО.

Однак, як пише видання, джерела в Держдепартаменті стверджують, що Великобританія вже зняла цей бар'єр, і тепер залишилося тільки узгодити фінансові умови продажу.

Buenos Aires Times додає, що військова промисловість США продовжує застосовувати дуже агресивну політику щодо країн, в які планується постачання зброї інших виробників.