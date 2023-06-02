США працюватимуть над підготовкою українських пілотів на F-16 – Байден

США разом з партнерами будуть працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час виступу в академії ВПС у Колорадо.

Американський лідер нагадав про розмову з президентом України Володимир Зеленським на саміті G7 в Хіросімі.

"Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоби розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16", - сказав Байден.

При цьому президент також зазначив, що США та коаліція з 50 країн працюють, щоб надати Україні "історичну допомогу". За його словами, це допоможе українцям "захистити себе сьогодні та в майбутньому".

Крім того, Байден у своєму зверненні до випускників академії заявив, що вони приєднуються до лав американських ВПС у нестабільний час, коли росія та Китай кидають виклик світопорядку. Він додав, що союзницькі відносини з багатьма країнами роблять США більш стійкими.

"І не думайте, що наші супротивники цього не розуміють. Ось чому вони так старанно працюють над тим, щоб спробувати розколоти нас", - наголосив Байден.