Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

США представили новітній бомбардувальник-невидимку

03 грудня 2022, 10:10
США представили новітній бомбардувальник-невидимку
Фото: Укрінформ
Міністерство оборони США презентувало новітній бомбардувальник-невидимку B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю.
Про це повідомляє AP.
 
Зазначається, що це перший американський бомбардувальник, розроблений за останні 30 років. Майже кожен аспект програми його створення засекречено.
 
Публіці літак показали в місті Палмдейлі біля Лос-Анджелеса на заводі ВПС США, коли його частково відбуксирували з ангара, аби убезпечити силові установки й датчики від супутникового спостереження.
 
 
"Це не просто ще один літак, - сказав на церемонії очільник Пентагону Ллойд Остін. - Це втілення рішучості Америки захищати республіку, яку ми всі любимо".
 
Міністр оборони додав, що невдовзі літак піднімуть в небо на випробування, і він буде запущений у виробництво.
 
B-21 Raider покрито новітніми матеріалами, які ускладнюють його виявлення навіть за допомогою найпередовіших систем протиповітряної оборони. Він здатний обманювати радари противника й маскуватися під інший об'єкт.
 
Як зазначається, нині у виробництві перебувають шість таких бомбардувальників, а загалом планується побудувати 100 літаків, які можуть нести і звичайні авіабомби, і ядерну зброю, Окрім того, запевняє AP, бомбардувальник може "використовуватися як з екіпажем, так і без нього".
 
СШАлітакПентагонОстін

Останні матеріали

Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Політика
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 13:08
Перший у світі флот морських дронів.
Cуспільство
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера
Наталія Дегтяренко – 30 листопада 2022, 11:22
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється