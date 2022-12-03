США представили новітній бомбардувальник-невидимку

Міністерство оборони США презентувало новітній бомбардувальник-невидимку B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю.

Зазначається, що це перший американський бомбардувальник, розроблений за останні 30 років. Майже кожен аспект програми його створення засекречено.

Публіці літак показали в місті Палмдейлі біля Лос-Анджелеса на заводі ВПС США, коли його частково відбуксирували з ангара, аби убезпечити силові установки й датчики від супутникового спостереження.

"Це не просто ще один літак, - сказав на церемонії очільник Пентагону Ллойд Остін. - Це втілення рішучості Америки захищати республіку, яку ми всі любимо".

Міністр оборони додав, що невдовзі літак піднімуть в небо на випробування, і він буде запущений у виробництво.

B-21 Raider покрито новітніми матеріалами, які ускладнюють його виявлення навіть за допомогою найпередовіших систем протиповітряної оборони. Він здатний обманювати радари противника й маскуватися під інший об'єкт.

Як зазначається, нині у виробництві перебувають шість таких бомбардувальників, а загалом планується побудувати 100 літаків, які можуть нести і звичайні авіабомби, і ядерну зброю, Окрім того, запевняє AP, бомбардувальник може "використовуватися як з екіпажем, так і без нього".