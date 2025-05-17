США представили сильний план миру, час закінчити війну – Рубіо

Він підкреслив, що настав час завершити війну.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати представили сильний план щодо миру в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Публікація Рубіо була опублікована після того, як він провів телефонну розмову з главою МЗС росії Сергієм Лавровим. Як зазначив держсекретар, під час спілкування він повторив меседж президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має бути закінчена.

"Я повторив послання Трампа: смерть і руйнування мають припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не проґавимо цю величезну можливість. Настав час покласти край цій війні", - йдеться в повідомленні.