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США представили сильний план миру, час закінчити війну – Рубіо

17 травня 2025, 20:55
США представили сильний план миру, час закінчити війну – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Він підкреслив, що настав час завершити війну.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати представили сильний план щодо миру в Україні. 
 
Про це він повідомив у соцмережі Х.
 
Публікація Рубіо була опублікована після того, як він провів телефонну розмову з главою МЗС росії Сергієм Лавровим. Як зазначив держсекретар, під час спілкування він повторив меседж президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має бути закінчена.
 
"Я повторив послання Трампа: смерть і руйнування мають припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не проґавимо цю величезну можливість. Настав час покласти край цій війні", - йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, що перед цим було опубліковано офіційний звіт про розмову на сайті Держдепартаменту.
 
"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, визначає найкращий шлях уперед", - йшлося на сайті, цитуючи хід переговорів.

 

війна в Україніросія окупантиСША

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