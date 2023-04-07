США про терміни контрнаступу Збройних сил України

Вашингтон та союзники підтримуватимуть Україну.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться впродовж найближчих тижнів.

Про це він повідомив в інтерв'ю медіагрупі Funke, пише Tagesschau.

За його словами, Вашингтон разом з іншими союзниками зобов'язалися підтримувати Україну в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету.

"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться в найближчі тижні", - висловився Блінкен.

Він наголосив, що рішення про повернення тимчасово анексованого рф Криму має ухвалити президент Володимир Зеленський.

"Україна – демократія. Президент Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також має бути відкритим для волі українців", - зауважив держсекретар.