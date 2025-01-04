США продадуть Ізраїлю зброю на суму $8 млрд – Axios

Угода включає боєприпаси для винищувачів, гелікоптерів та артилерійські снаряди

Державний департамент неофіційно повідомив Конгрес про намір продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд. Ймовірно, що це буде останній продаж зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація Байдена.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на обізнані джерела.

У повідомленні йдеться, що угода сталась на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав "повне ембарго на зброю" для Ізраїлю.

Деякі демократи підштовхували адміністрацію до того, щоб продаж зброї Ізраїлю обумовлювався тим, як Ізраїль веде військові дії та гуманітарною ситуацією в Газі, але Байден відмовився це зробити.