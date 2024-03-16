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ПОЛІТИКА

США продовжать допомагати Європі зменшувати залежність від російських енергоносіїв – Блінкен

16 березня 2024, 09:18
США продовжать допомагати Європі зменшувати залежність від російських енергоносіїв – Блінкен
Джерело: twitter.com/SecBlinken
Відхід від цієї залежності позбавляє путіна можливості використовувати енергоносії як зброю.

США будуть і надалі допомагати європейським країнам знижувати залежність від російських енергоносіїв, зокрема, постачанням скрапленого газу.

Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен під час прес-конференції з главою МЗС Австрії Александром Шалленбергом за підсумками візиту до Відня, повідомляє "Голос Америки".

Блінкен підкреслив важливість поступової відмови Європи від енергоносіїв рф, залежність від яких формувалася в багатьох країнах регіону протягом десятиліть.

За словами Блінкена, відхід від цієї залежності важливий, адже позбавляє главу кремля владіміра путіна стратегічної зброї, на яку він перетворив енергоносії.

Держсекретар додав, що у різних країн різні енергетичні відносини з рф, які формувалися десятиліттями, тому не завжди легко змінити все в один момент.

"У зв'язку з цим Сполучені Штати, як ми вже робили з багатьма партнерами в Європі, хочуть допомогти, і ми вже допомогли з постачанням скрапленого природного газу. Ми продовжуватимемо це робити", - запевнив Блінкен.

Держсекретар також підтримав гуманітарні зусилля Австрії щодо допомоги Україні.

"Австрія може бути нейтральною у військовому відношенні, але вона дуже не нейтральна в політичному", - пояснив держсекретар США, додавши, що це можна побачити в підтримці українських біженців, гуманітарній допомозі та підтримці санкцій ЄС.

Блінкен і Шалленберг під час зустрічі обговорили ще гуманітарну ситуацію у Секторі Гази, відносини між Сербією та Косово, а також боротьбу з поширенням синтетичних наркотиків.

ЄвропаБлінкенрф тероризмвійна в України

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